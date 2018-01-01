В России назвали число перехваченных ракет при ударе по Сирии

Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.
По его данным, сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции, передает РИА "Новости".
Он сообщил, что российские системы ПВО на базах Хмеймим и Тартус следили за пусками крылатых ракет как с морских, так и с воздушных носителей США и Великобритании.
"Российские силы противовоздушной обороны были переведены в боевой режим работы. Истребительная авиация осуществляет дежурство в воздухе", – сказал Рудской.
По предварительным данным, жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийской армии нет, сказал Рудской.
По его словам, сейчас обстановка в Дамаске и других населенных пунктах Сирии нами оценивается как спокойная. "Мы внимательно отслеживаем складывающуюся там ситуацию", — заверил представитель Генштаба.
Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. В Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химического оружия.
Дональд Трамп заявил о том, что США готовы продолжать предпринимать меры против режима президента Сирии Башара аль-Асада в случае появления новых химических атак.
НАТО и Евросоюз выразили поддержку действиям США и союзников в Сирии.
Для обсуждения действий США и их союзников в Сирии Россия заявила о созыве экстренного заседания Совбеза ООН.