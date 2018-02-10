В России назвали наиболее вероятный сценарий войны

В современной войне основными целями будут пункты управления, информационные центры, критически важные объекты, а также объекты жизнеобеспечения населения.

Российские военные, иллюстрация. glavpost.com

В России считают, что наиболее вероятным сценарием возможного военного конфликта может стать применение современных средств поражения, прежде всего высокоточного оружия, и действия диверсионных групп.

Такие данные опубликованы в научно-методическом труде МЧС России, пишет РИА Новости.

Спасатели отмечают, что в современной войне основными целями будут пункты управления, информационные центры, критически важные объекты, а также объекты жизнеобеспечения населения.

По оценке российских МЧСников, наиболее вероятными опасностями для населения могут стать не поражающие факторы ядерного оружия (воздушная ударная волна и радиоактивное загрязнение), а вторичные факторы техногенных аварий, которые возникают при локальном поражении высокоточным оружием потенциально опасных и критически важных объектов.

Прежде всего, к ним относятся химическое и радиоактивное загрязнение, а также пожары и катастрофические затопления.

Как отмечают спасатели, массовая эвакуация граждан при этом является устаревшей практикой.

Также специалисты МЧС назвали применение противником оружия массового поражения, прежде всего ядерного, по территории Российской Федерации маловероятным.

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