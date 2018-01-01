В России назвали неграмотным предложение Ницой переименовать Россию в Московию

Российский ученый заявил, что писательница руководствуется не историческими знаниями, а антироссийской позицией.

Российский историк убежден, что в Украине отсутствуют умные деятели искусств Фото: МГУ им. М.В. Ломоносова

Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев заявил, что украинские деятели культуры и искусства являются исторически неграмотными, используя в качестве источника информации старую пропагандистскую литературу. Заявление ученого было связано со словами писательницы Ларисы Ницой , которая предложила переименовать Россию в Московию.

"К сожалению, историческая и нравственная неграмотность многих современных украинских деятелей просто поражает. Эта писательница говорит откровенную чушь, взятую из каких-то замшелых пропагандистских сюжетов, направленных на то, чтобы, с одной стороны, оскорбить Россию и русских людей, а с другой стороны, обмануть собственный, украинский народ", - цитирует Перевезенцева RT.

По словам российского доктора наук, Ницой известна ярой антироссийской позицией, поэтому ее слова нельзя воспринимать серьезно.

"Подобного рода "исторические" открытия не имеют никакого отношения к действительности, потому что официально термин "Россия" появляется уже на рубеже XV-XVI веков как самоназвание нашей страны. До этого государство с центром в Москве называлось и Московским княжеством, и Русью, и вообще вся территория северо-востока, которая стала основой будущего российского и нынешнего нашего государства, тоже называлась Русью. Видимо, она этого не знает, но об этом говорится во многих источниках. И кстати, государь Иван IV, известный нам под именем Ивана Грозного, именовался царём всея Руси, как и его дед, Иван III, именовался государем всея Руси", — подчеркнул эксперт.

Напомним, Ницой выступила с заявлением, что жители Украины должны применять к России ее историческое название - "Московия", поскольку термин "Русь" был украден россиянами у украинцев.

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