В России назвали следующий объект "братской помощи" Кремля

Лукашенко демонстрирует "другу своему и брату", что может прожить и без него.

Российский политик Леонид Гозман заявил, что Беларусь может стать следующим объектом "братской помощи" России.

Такое мнение президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" высказал "Обозревателю".

"Президент Беларуси Александр Лукашенко демонстрирует "другу своему и брату" (президент РФ Владимир Путин — ред.), что может прожить и без него. В этом смысле Беларусь может быть следующим объектом "братской помощи" Кремля", — отметил Гозман.

По его словам, здесь присутствует и элемент торга.

"Лукашенко хочет поторговаться, попугать Владимира Владимировича: смотри, я сейчас вообще свалю на Запад вместе со всей своей страной. Такая торговая позиция. Вот Ким Чен Ын, наш большой друг из Северной Кореи, когда его народ начинает умирать от голода, проводит очередное испытание, и ему дают гуманитарную помощь", — сказал Гозман.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко предупредил Беларусь и Прибалтику: будьте готовы к любым "сюрпризам" Москвы.

фото: belaruspartisan.org