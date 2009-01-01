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В России назвали Украину и Сирию стратегически важными регионами

Сегодня, 11:47

Шойгу заявил, что напряженность в мире растет — прежде всего в таких стратегически важных для России районах, как Украина.

Шойгу
Сергей Шойгу. inforesist.org
Украина, Сирия и Корейский полуостров являются стратегически важные для России регионами.

Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

"Тесное взаимодействие Министерства обороны с профильными комитетами Совета Федерации способствует оперативному решению проблемных вопросов в оборонной сфере и повышению качественного состояния армии и флота. Это особенно актуально сегодня, когда напряженность в мире растет — прежде всего в таких стратегически важных для России районах, как Украина, Сирия и Корейский полуостров", — считает он.

Напомним, военная разведка США прогнозирует, что РФ "вряд ли откажется от дестабилизирующих действий на Донбассе".

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Украина, Сирия, Корейский полуостров, Россия, Шойгу
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