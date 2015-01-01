В России заговорили о свержении Путина и распаде федерации

Кремлю нужно понять, что интервенция любого государства в послевоенный период чревата очень губительными последствиями.

Стремление путинского режима разрушить международное право и мировой порядок само собой приведет к свержению самого Владимира Путина, и произойдет это по югославскому сценарию.

Об этом в своем блоге на "Обозревателе" написала российский оппозиционный политик Наталья Гулевская.

По ее словам, Кремлю нужно наконец-то понять, что интервенция любого государства в послевоенный период чревата очень губительными и непредсказуемыми последствиями.

"В конечном счете агрессор не только теряет контроль над оккупированными землями, но и лишается своей части территории, а если в государстве еще и заложена внутрирегиональная правосубъектность, как это было в Югославии, то такое государство ждет неминуемый распад на все его составные части. К сожалению, распад невозможно остановить никакими аргументами, что мы и видели после референдума в Черногории. Никакие родственные связи не спасли даже такой союз, так как преступления Милошевича имели общефедеральный статус, и соразмерность наказания не могла быть объединяющей повинностью для всех социалистических республик и автономных краев, составляющих Югославию", — пишет Гулевская.

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