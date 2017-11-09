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В России обрушилась часть девятиэтажки, названа возможная причина трагедии

Сегодня, 15:59

СМИ узнали, что есть жертва, под обломками постройки еще могут оставаться люди.

Россия,Ижевск,дом,обрушился,жертва
Место происшествия Скриншот видео с youtube.com
В российском Ижевске обрушилась часть девятиэтажного жилого дома — с первого по последний этаж, по предварительным данным, причиной случившегося стал взрыв бытового газа.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя Центрального регионального центра МЧС.

Позже источник в экстренных службах рассказал, что в результате инцидента один человек погиб, а два — пострадали.

"Под обломками еще могут оставаться люди… обрушение произошло в доме №261 по Удмуртской улице. Всего в здании шесть подъездов", — рассказал собеседник агентства.


Ранее СМИ писали, что в Москве при пожаре в кабельном коллекторе, произошедшем в одном из технических зданий Службы внешней разведки России в Ясенево, погибли три человека.

Видео: Евгений

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