В России опровергли информацию о возвращении транзита поездов через Украину

В компании "Российские железные дороги" утверждают, что движение осуществляется согласно графику.
В РФ данную информацию опровергла пресс-секретарь ОАО "РЖД" Екатерина Герасимова, сообщает Лента.ru.
"Движение грузовых и пассажирских поездов в направлении Центр — Юг осуществляется в соответствии с графиком по открытой в 2017 году двухпутной электрифицированной линии Журавка — Миллерово", - заявила представитель компании.
Как известно, Магистраль Журавка — Миллерово длиной 137 километров проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Строительство железнодорожной линии стартовало в 2015 году. Пассажирские поезда дальнего следования полностью были переведены на новый железнодорожный путь в декабре 2017 года.
Напомним, в 2017 году наиболее прибыльным для госкомпании "Укрзализныця" стал поезд №5/6 "Киев – Москва".