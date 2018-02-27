В России опровергли информацию о возвращении транзита поездов через Украину

В компании "Российские железные дороги" утверждают, что движение осуществляется согласно графику.

В ОАО «РЖД» опровергли высказывание нардепа Дмитрия Тымчука Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Координатор "Информационного сопротивления", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук 27 февраля на своей странице в Facebook сообщил, что построенная в обход территории Украины российская железнодорожная ветка оказалась неисправной, поэтому поезда из России снова едут через Луганскую область.

В РФ данную информацию опровергла пресс-секретарь ОАО "РЖД" Екатерина Герасимова, сообщает Лента.ru.

"Движение грузовых и пассажирских поездов в направлении Центр — Юг осуществляется в соответствии с графиком по открытой в 2017 году двухпутной электрифицированной линии Журавка — Миллерово", - заявила представитель компании.

Как известно, Магистраль Журавка — Миллерово длиной 137 километров проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Строительство железнодорожной линии стартовало в 2015 году. Пассажирские поезда дальнего следования полностью были переведены на новый железнодорожный путь в декабре 2017 года.

Напомним, в 2017 году наиболее прибыльным для госкомпании "Укрзализныця" стал поезд №5/6 "Киев – Москва".