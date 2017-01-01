В России пассажирам такси предложили расплачиваться натурой

Перевозки рекламируются в интернет-сообществах, специализирующихся на знакомствах.
Перевозки рекламируются в интернет-сообществах, специализирующихся на знакомствах без обязательств, сообщает "Блокнот Волгограда".
Как отмечает издание, водители называют себя молодыми, аккуратными и симпатичными.
Портал Ura.ru добавляет, что комментаторы набросились на таксистов с нападками: "Это что, легализация проституции?", "Кошмар! Куда мир катится…", "А как быть парням? Тоже натурой?". Некоторые, напротив, поддержали идею: "Стыдного нет ничего. Я бы согласился водителем". Третьи поиронизировали: "Я представляю какие "красавицы" будут пользоваться услугами такого такси. Таксисту еще и придется доплачивать, чтоб его не трогали", — предположил один из пользователей.