В России пассажирам такси предложили расплачиваться натурой

Перевозки рекламируются в интернет-сообществах, специализирующихся на знакомствах.

В РФ заработало секс-такси obozrevatel.com

российском Волгограде начало работать секс-такси, предлагающее клиентам расплачиваться "натурой".

Перевозки рекламируются в интернет-сообществах, специализирующихся на знакомствах без обязательств, сообщает "Блокнот Волгограда".

Как отмечает издание, водители называют себя молодыми, аккуратными и симпатичными.

Портал Ura.ru добавляет, что комментаторы набросились на таксистов с нападками: "Это что, легализация проституции?", "Кошмар! Куда мир катится…", "А как быть парням? Тоже натурой?". Некоторые, напротив, поддержали идею: "Стыдного нет ничего. Я бы согласился водителем". Третьи поиронизировали: "Я представляю какие "красавицы" будут пользоваться услугами такого такси. Таксисту еще и придется доплачивать, чтоб его не трогали", — предположил один из пользователей.