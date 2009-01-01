В России пенсионер расстрелял трех человек: двое погибли

Против него возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям.

В Шпаковском районе Ставропольского края 61-летний пенсионер из автомата расстрелял трех мужчин.

Об этом сообщила пресс-служба Управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю, пишет kp.ua.

Инцидент произошел 23 сентября, когда в ворота дома пенсионера постучали незнакомые ему люди. Выйдя на улицу, он увидел 43-летнего мужчину и двух молодых людей 16 и 19 лет. Между ними завязался разговор, который перерос в ссору. Позже пенсионер сказал гостям ждать его, отправился в дом, взял автомат и, вернувшись на улицу, несколько раз выстрелил в обидчиков.

В результате стрельбы 43-летний мужчина скончался на месте, 16-летний подросток в этот же день умер в больнице, а 19-летний молодой человек находится в больнице.

Подозреваемый задержан. Против него возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ: "убийство двух лиц общеопасным способом", "покушение на убийство", "незаконные приобретение, хранение или ношение оружия". Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе баллистическая.

Напомним, в подмосковной Ивантеевке ученик устроил стрельбу в школе, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе трое детей.