В России переполошились из-за испытаний Украиной новейшего ракетного комплекса

Депутат Госдумы считает, что Киев обнародовал испытания новой ракеты "Гром-2" в надежде испортить крымчанам новогодние каникулы.

ОТРК "Гром-2". MIL.IN.UA

Депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек считает, что такие испытания — это прямая угроза Крымскому мосту, который российские оккупанты строят на аннексированном полуострове, сообщает российский пропагандистский ресурс RT.

"Демонстрацией испытаний новой оперативно-тактической ракеты Украина сознательно сообщает о потенциальной угрозе Крымскому мосту: заявленная дальность полёта теоретически позволяет произвести пуск с украинской территории до Керченского пролива. Официальный Киев обнародовал испытания новой ракеты в надежде испортить крымчанам новогодние каникулы. И, хотя, возможно, эта ракета и 10 километров не пролетит, а попадёт только в небо, цель этой информационной кампании — лишь запугивание мирного населения, потому что группировку российских войск в Крыму своей "экспериментальной ракетой" они не напугают", — считает он.

Депутат также отметил, что на сегодняшний день нет ни одного убедительного фото- или видеоотчёта, где было бы видно попадание ракеты в цель.

"Пока что мы наблюдаем только пуски в никуда, а точнее, уход ракеты за горизонт. Где она приземляется и куда летит — эту тайну в Киеве держат за семью печатями как неудобную правду", — подчеркнул Бальбек.

Ранее были опубликованы фото и видео испытаний нового украинского ракетного комплекса "Гром-2".

Напомним, что на одном из полигонов Украины состоялся успешный пуск "большой и точной" ракеты из нового ракетного комплекса.