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В России перевернулся автобус, есть жертвы и много пострадавших: фото, видео с места ДТП

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Россия,автобус,перевернулся < >
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1 / 3 В Ростовской области в аварии погибли четыре человека (61.mchs.gov.ru)

В МВД страны уже назвали возможную причину аварии.

Россия,автобус,перевернулся
В Ростовской области в аварии погибли четыре человека 61.mchs.gov.ru
В среду рано утром, 31 января, в России в Белокалитвинском район Ростовской области перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие.

Транспортное средство ехало по маршруту "Саратов — Ростов", говорится на сайте Главного управления МСЧ РФ по региону.

По данным РИА Новости, которое опирается на сведения спасателей и Минздрава, погибли четыре человека, в частности, трехлетний ребенок, а 15 — пострадали.

В МВД сообщили, что основная версия причины ДТП — превышение водителем скорости движения в условиях гололеда.

Напомним, утром 20 января в турецкой провинции Эскишехир туристический автобус въехал в деревья, растущие на обочине дороги, погибли 11 человек, по меньшей мере 44 — пострадали.
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