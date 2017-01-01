В России перевернулся автобус, есть жертвы и много пострадавших: фото, видео с места ДТП

В МВД страны уже назвали возможную причину аварии.
Транспортное средство ехало по маршруту "Саратов — Ростов", говорится на сайте Главного управления МСЧ РФ по региону.
По данным РИА Новости, которое опирается на сведения спасателей и Минздрава, погибли четыре человека, в частности, трехлетний ребенок, а 15 — пострадали.
В МВД сообщили, что основная версия причины ДТП — превышение водителем скорости движения в условиях гололеда.
Напомним, утром 20 января в турецкой провинции Эскишехир туристический автобус въехал в деревья, растущие на обочине дороги, погибли 11 человек, по меньшей мере 44 — пострадали.