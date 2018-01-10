В России перевернулся микроавтобус с украинцами: в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие

Жители Украины следовали в Питер.

В понедельник, 10 января в Курской области России произошло ДТП с микроавтобусом, в результате чего погибли трое граждан Украины.

"ДТП произошло в 6.45 мск на 551 км автодороги М-2. Автобус с пассажирами двигался со стороны Белгорода в сторону Курска. В результате аварии погибли три пассажира, еще шесть были госпитализированы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело", — сообщает "РИА Новости".

"Все жители Украины, следовали в Питер. Из девяти человек трое погибли, трое (женщина и двое мужчин) госпитализированы в Курск, у двоих состояние средней тяжести, у одного — легкой", — отмечается в сообщении. Еще три человека, которые были отправлены в районную больницу, уже отпущены после оказания помощи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Индии в ДТП попало авто с украинцами.