В России подтвердили, что среди высылаемых Западом дипломатов есть разведчики

Информацию озвучил директор российской спецслужбы Сергей Нарышкин.

Посольство РФ в одной из западных стран Topwar

Среди высланных из множества стран Запада сотрудников российских дипломатических миссий есть некоторое количество офицеров "Службы внешней разведки".

Такую информацию в среду,28 марта, озвучил директор российской спецслужбы Сергей Нарышкин.

"В числе сотрудников МИД есть официальные представители нашей службы, офицеры безопасности, совсем немного. Это лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, обеспечивающие взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале", - цитирует его газета "Ведомости".

Нарышкин также назвал массовое выдворение российских дипломатов "грязной и циничной провокацией, формирующей атмосферу русофобии".

Напомним, ранее сообщалось о том, что СБУ запретила въезд в Украину выдворенным по делу Скрипаля российским дипломатам.