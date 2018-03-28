В России подтвердили, что среди высылаемых Западом дипломатов есть разведчики

Информацию озвучил директор российской спецслужбы Сергей Нарышкин.
Такую информацию в среду,28 марта, озвучил директор российской спецслужбы Сергей Нарышкин.
"В числе сотрудников МИД есть официальные представители нашей службы, офицеры безопасности, совсем немного. Это лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, обеспечивающие взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале", - цитирует его газета "Ведомости".
Нарышкин также назвал массовое выдворение российских дипломатов "грязной и циничной провокацией, формирующей атмосферу русофобии".
Напомним, ранее сообщалось о том, что СБУ запретила въезд в Украину выдворенным по делу Скрипаля российским дипломатам.