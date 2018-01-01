В России поезд протаранил автобус: есть жертвы, много пострадавших

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1 / 3 В РФ поезд протаранил пассажирский автобус, четыре жертвы (orel.sledcom.ru)

Авария произошла в Орловской области страны.

В РФ поезд протаранил пассажирский автобус, четыре жертвы orel.sledcom.ru

В воскресенье утром, 10 июня, в России между деревнями Гать и Лаврово Орловской области грузовой поезд протаранил пассажирский автобус, погибли четыре человека, в том числе один ребенок, а 12 — госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Авария произошла около 8:20 на регулируемом железнодорожном переезде, говорится на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Начато дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) уголовного кодекса.

Напомним, 2 июня в Ростовской области России столкнулись три легковых автомобиля, погибли пять человек, в частности, трое детей. Узнать больше о смертельном ДТП можно здесь.

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