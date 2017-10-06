В России поезд протаранил автобус, заглохший на путях: 19 жертв

По данным департамента здравоохранения Владимирской области, число погибших в ДТП составляет 19 человек.

35.mchs.gov.ru В России по меньшей мере 19 человек погибли в аварии с участием поезда и пассажирского автобуса на станции Покров под Владимиром.

Между тем, представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская рассказала, что "в результате столкновения погибли не менее 17 человек", пишет ТАСС.

Предварительно, по его информации, всего в автобусе находилось 56 человек.

"По данному факту начата доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно - оперативная группа", — сказала Марковская.

При этом, по данным департамента здравоохранения Владимирской области, число погибших в ДТП составляет 19 человек.

"19 погибших, по последним данным, и 34 живых. Все живые размещены в пункте временного размещения, где с ними работают врачи, им предоставлено питание, оказывается психологическая помощь. Кроме того, идет опознание тел", — сообщил директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александр Кирюхин.

Он уточнил, что пять пострадавших, в том числе двое детей, находятся в реанимационном отделении ЦРБ города Петушки.

"Пять человек в Петушинской больнице — двое детей, трое взрослых. С ними работает бригада нейрохирургов, реаниматологов, детских хирургов. Решается вопрос о транспортировке во Владимир", — уточнил Кирюхин.

По словам собеседника агентства, состояние детей оценивается как крайне тяжелое, взрослые — в тяжелом состоянии.

"Других пострадавших в больницах нет. Мы работаем только с пятью пациентами", — отметил Кирюхин.

По данным главы городской администрации Вячеслава Аракелова пассажирский автобус следовал из Казахстана в Москву. Поезд, с участием которого произошла авария, направлялся из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород.

Как пишет РБК, со ссылкой на сообщение пресс-службы Московской железной дороги (МЖД), авария произошла в 3:39 по московскому времени. Столкновение произошло после того, как автобус, пересекая железнодорожный переезд, заглох на путях.

При этом, по версии главного управления МВД по региону, столкновение произошло из-за того, что "автобус выехал на запрещающий сигнал железнодорожного светофора".

Напомним, под Киевом вблизи поселка Новые Петровцы произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, 8 — травмированы, они доставлены в больницу.

фото: mchs.gov.ru