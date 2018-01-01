В России похищенному в Украине экс-охраннику Яроша грозит до 6 лет тюрьмы

Судья отклонил все ходатайства адвоката украинца Александра Шумкова.

В России судят украинца Александра Шумкова facebook.com/luchiadoroshenko

В Севске Брянской области РФ состоялось судебное заседание по делу похищенного в Украине и вывезенного в РФ бывшего охранника экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша Александра Шумкова

Председательствующий судья отклонил все ходатайства адвоката, в частности, о закрытии дела в связи с невиновностью подсудимого и о передаче по подсудности в Украину, а после оглашения прокурором обвинительного заключения Шумков заявил, что вину не признает, сообщают "Грани" со ссылкой на адвоката политзаключенного Фарита Муртазина.

Отметим, что следующее заседание по делу назначено на четверг, 28 июня. Начало в 14 часов.

26 июня Шумкова посетил украинский консул. 27 июня он пришел на слушания по делу солдата.

28-летнему Шумкову инкриминирована часть 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации), предусматривающая от 2 до 6 лет колонии.

Напомним, ранее сообщалось, что Шумкова обвиняют в экстремизме: имеется в виду членство в "Правом секторе". При этом российский суд не учитывает тот факт, что Шумков вышел из этой структуры 1 ноября 2014 года (когда перестал быть охранником ее тогдашнего лидера Дмитрия Яроша), а Верховный суд РФ запретил у себя в стране ее деятельность только 17 ноября 2014 года.

Кроме того, Шумкова обвиняют в участии в Революции достоинства (Россия интерпретирует события Евромайдана как "свержение конституционного строя Украины") и АТО.

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