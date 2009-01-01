В России похвастались своими войсками в оккупированном Крыму

В Крыму группировка войск РФ включает в себя военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО.

informnapalm.org В оккупированном Крыму создана полноценная группировка войск, включающая базу ВМФ и дивизию противовоздушной обороны.

Об этом сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, пишет "Интерфакс-Украина".

"В Крыму создана самодостаточная группировка войск (сил), включающая в себя военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО", — заявил он.

"Черноморский флот пополнился шестью подводными лодками, фрегатами "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен", имеющими на вооружении крылатые ракеты "Калибр", тремя дивизионами береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", — сказал Герасимов.

По его словам, за пять лет в Южном военном округе сформированы общевойсковая армия, две мотострелковые дивизии, ракетная бригада, бригада армейской авиации. В армию ВВС и ПВО поступило 226 новых и модернизированных боевых самолетов, и вертолетов.

Он также отметил, что за это время группировка Каспийской флотилии была усилена ракетным кораблем "Дагестан" и тремя малыми ракетными кораблями, оснащенных "Калибрами".

Напомним, Генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба Украины Игорь Романенко считает, что Россия, перебрасывая в оккупированный Крым новое оружие, готовится не к обороне, а к наступлению на материковую Украину.