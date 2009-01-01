Мужчину, возможно, нашли мертвым в его доме.

Борис Ноткин Скриншот видео с youtube.com

В Московской области на территории Одинцовского района в своем домеодин из руководителей российского телеканала "ТВ Центр", известный телеведущий — 75-летний Борис Ноткин.

Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на данные информированного источника.

В пресс-службе регионального главка МВД подтвердили, что в Одинцовском районе в доме найден мертвым мужчина 1942 года рождения.

Представитель регионального главка Следственного комитета Евгения Кирюшина сообщила, что начата доследственная проверка по факту обнаружения тела. По словам собеседника агентства, ведущий тяжело болел.

Ранее сообщалось, что в захваченном Россией Крыму нашли мертвым в своей квартире так называемого главу управления Федеральной антимонопольной службы оккупантов по полуострову и Севастополю Тимофея Кураева, вероятно, "чиновник" свел счеты с жизнью.