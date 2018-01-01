В России попал в ДТП автобус с украинцами: фото

Инцидент произошел в пресловутой "средней полосе России".

В Тульской области (Россия) угодил в аварию пассажирский микроавтобус, в котором ехали граждане Украины.

Соответствующее сообщение в среду, 6 июня, опубликовало новостное агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно предварительной версии событий, микроавтобус столкнулся на трассе с грузовиком,

"Минувшей ночью на 315 км федеральной трассы М-4 Дон столкнулись микроавтобус Mercedes, следовавший из Москвы в Донецк, и грузовик Hino. В результате ДТП пострадали три человека", − заявили тульские правоохранители.

По их данным, всего в микроавтобусе находилось 16 пассажиров, все - граждане Украины. В результате ДТП пострадали трое из них. Они были госпитализированы в Ефремовскую районную больницу.

"У пострадавших ушибы, травмы головы и позвоночника. В ближайшие часы после оказания медицинской помощи они будут отпущены из больницы", − заявил тульские правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в МИД назвали число украинцев, пострадавших в жутком ДТП в Будапеште.

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