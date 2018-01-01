"В России популярен не начальник, а сама идея власти": назван рецепт успеха Путина

У России на данный момент очень хвастливый лидер, считает российский журналист.

Delfi

Российский журналист

проанализировал, в чем заключается рецепт успеха Путина, а также пояснил, есть ли в России запрос на другого, более демократичного, лидера.

"Запроса на другого лидера нет. Путин — лидер вполне демократичный, потому что он соответствует комплексам подавляющего большинства людей в России. Демос его поддерживает. Следовательно, с точки зрения большинства, он — лидер вполне демократичный", – отметил Радзиховский.

Секрет его успеха достаточно простой, считает журналист. "Во-первых, в России успех имеет любой начальник. Например, Ельцин, который, в отличие от Путина, был крайне непопулярен, тем не менее, был избран в 1996 году. И, если и были фальсификации, то они были незначительными. По крайней мере, половина населения все равно за него проголосовала. И это при том, что он был ненавистен 90% населения. Но в России всегда голосуют за действующего начальника. В России популярен даже не начальник, а сама идея власти", – пояснил он.

И добавил: "Во-вторых, Путин прекрасно чувствует болевые точки российского населения и умеет на этих болевых точках исполнять свои мелодии. Россия хочет хвастаться".

По его словам, пропаганда специально "расчесывала" комплекс национальной обиды, которая якобы была в 90-е годы, с тем, чтобы потом этот "расчесанный" комплекс "зализывать". И "зализывать" хвастовством.

"Путин — очень хвастливый лидер. А хвастливый лидер очень нужен любой стране, а уж России — точно, даже больше, чем любой другой. Путин умело хвастается, умело эксплуатирует вечные российские комплексы — противостояние с Западом ("Запад хочет нас покорить, захватить"), рассказы о том, что "мы — самые крутые" ("у нас самые лучшие ракеты", "мы — самые духовные", "мы — самые сильные и умные", "мы все время должны противостоять тем, кто нам завидует и хочет нас захватить"). Эти совершенно примитивные рефлексы Путин умело использует", – рассказал Радзиховский.

Он отметил, что эти мелодии с детства слышал каждый человек в России. "У Путина хватает упорства постоянно играть на этих мелодиях и хватает ловкости собрать толковых пропагандистов, которые умеют играть на этих струнах лучше, чем на них играли в советское время", – подчеркнул журналист.

И добавил: "Собственно говоря, если читатели "Главреда" в основном из Украины, то им легко это представить. Любой украинский политик, который эксплуатирует национальные комплексы украинского общества, был бы невероятно популярен, если бы у него не было конкурентов. Просто в Украине все политики это эксплуатируют, играют на этих струнах и толкаются друг с другом. Соответственно, среди них нет одного популярного. А в России — один политик с его вертикальным устройством страны. Он один, и он играет на национальных комплексах целой популяции".

Напомним, Радзиховский рассказал, ждут ли Россию майданы. Журналист напомнил, что в истории России в ХХ веке было две революции.

Ранее Радзиховский рассказал, как изменятся отношения России и Украины после ухода Путина. Крым РФ "никогда не отдаст", полагает он.

Также журналист пояснил, как российские интеллигенты относятся к Украине. По мнению журналиста, отношение к Украине среди интеллигентной прослойки населения РФ в достаточной степени неоднородно.

Кроме того, Радзиховский считает, что Путин хотел бы "слить" чертов Донбасс, но сохранив лицо и подав это как победу. "Со временем Россия перестанет изображать из себя городскую сумасшедшую, которая не сможет жить, если Украина вступит в НАТО", — отметил российских журналист.