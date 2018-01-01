В России повысили пенсионный возраст и НДС: насколько, как и почему сейчас

"Главред" разобрался в методике процесса и как от этого намерено выиграть российское государство.

В России повысили пенсионный возраст и НДС. УНИАН

14 июня правительство России повысило налог на добавленную стоимость с 18 до 20%, а заодно и пенсионный возраст для россиян.

"Главред" разобрался в методике процесса и как от этого намерено выиграть российское государство.

Когда начнут повышать пенсионный возраст для россиян

Повышение возраста выхода на пенсию будут проводить поэтапно. Начнется процесс с 2019 года.

Насколько повысят пенсионный возраст для россиян

Сейчас в России женщины могут выйти на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.

Уже к 2028 году мужчины начнут выходить на пенсию в 65 лет. Что касается женщин, то они начнут выходить на пенсию в 63 года – к 2034 году.

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Так как реформа будет проходить поэтапно, то, к примеру, мужчины 1959 г.р. и женщины 1964 г. р. смогут выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 61 год и 56 лет соответственно.

Кого реформа коснется, а кого – нет

Нынешних пенсионеров изменения не коснутся. Затронет реформа женщин 1964 года рождения и младше, а также мужчин 1959 года рождения и младше.

Кто сможет выйти на пенсию раньше

Раньше на два года смогут выйти на пенсию женщины с трудовым стажем от 40 лет и мужчины со стажем 45 лет и более.

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Кроме того, на досрочную пенсию, как и прежде, могут рассчитывать работники вредных и опасных производств, женщины с пятью и более детьми, инвалиды и ряд других категорий. В скором времени возможно изменение срока выслуги лет и для выхода на пенсию военнослужащих – но это решение официально пока не принято.

Зачем правительство РФ повысило пенсионный возраст

Как отмечает Telegram-канал Mash, история с повышением пенсионного возраста происходит во всех европейских странах. "Зачем это все делается? Чтобы справится с сокращением работающего населения и стабильно повышать сумму пенсии. В СССР на одного пенсионера приходилось почти четверо работающих. К 2019 году ожидают двух работяг на одного пенсионера. История с повышением пенсионного возраста позволит не только держать пенсии на уровне, но и (наверное) повышать", – отмечает Telegram-канал.

Почему повысили сейчас

Telegram-канал "Методичка" обратил внимание на интересное совпадение: "Так случайно совпало, что в день открытия ЧМ-2018 власти одновременно объявили о повышении пенсионного возраста и НДС. В такие моменты всегда вспоминается классическое решение, как бы сейчас сказали, администраторов Александра II.

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Долгожданный манифест об отмене крепостного права, который не гарантировал крестьянам освобождения с землей (о чем все и мечтали) зачитали в Прощеное воскресенье, хотя подписали его раньше. На следующий день начинался полуторамесячный Великий пост, во время которого бузить и возмущаться было негоже, на что и был расчет. Без бунтов в итоге не обошлось, но масштабного неповиновения властям удалось избежать".

Как повлияет на россиян повышение НДС

По данным "Коммерсанта", правительство РФ намерено "заработать" на повышении НДС 1,6 триллиона рублей в течение шести лет.

Для рядовых россиян повышение ставки означает повышение цен на ряд товаров и услуг.

"НДС будет повышен до 20%. Бензин взлетит выше 50 рублей за литр", – подсчитал Telegram-канал "Подводная лодка".

А Telegram-канал "2ch/Двач" пишет: "НДС вырос на 2%, цены вырастут на 20%, а до пенсии ты и просто не доживешь".

Telegram-канал Методичка

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