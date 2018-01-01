В России предложили вслед за Турцией вывести золотой запас из США

Россия может вывести из США более чем 90 миллиардов долларов

Лидер ЛДПР призвал брать пример с Эрдогана. kremlin.ru

Российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за вывод российских золотых запасов из США вслед за Турцией

"Турция вывела свои золотые запасы из США, и это можно только приветствовать. Мы тоже должны возвращать все наши авуары домой", — призвал Жириновский на своей странице в Telegram.

Он добавил, что Россия владеет облигациями госдолга США более чем на 90 миллиардов долларов, а в общем российские иностранные вложения можно оценить в 400 миллиардов долларов.

"И наши чиновники объясняют это тем, что якобы за границей эти деньги приносят больше дивидендов, а также застрахованы от нашей внутренней коррупции. Это, конечно, ужасно порочная логика", — добавил политик.

Напомним, стало известно, что Центральный банк Турции вывел из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв. По последним данным, всего в страну из-за границы вернулось 220 тонн золота.

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