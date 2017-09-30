В России при задержании убили военного, расстрелявшего сослуживцев

Злоумышленника обезвредило антитеррористическое подразделение.

Человек с оружием, иллюстрация Reuters

В Амурской областивоенный, расстрелявший сослуживцев, оказал сопротивление при задержании и был смертельно ранен.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные пресс-службы Восточного военного округа.

Агентство уточнило, что злоумышленника обнаружило и блокировало антитеррористическое подразделение, он открыл стрельбу, после чего против него применили оружие.

"По информации властей Белогорска, нападение совершил уроженец Дагестана ефрейтор Гасан Абдулахадов 1994 года рождения, призванный недавно на срочную военную службу в Нижневартовске", — говорится в статье.

Напомним, в России на полигоне в районе Белогорска во время плановых ночных стрельб военный из автомата расстрелял сослуживцев — погибли офицер и трое военных, еще двое — ранены, стрелок скрылся с оружием.