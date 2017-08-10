В России приемщики металла резали зенитную ракету, опубликовано видео взрыва

В Чите погибли два человека, третий ранен.

Взрыв на пункте приема металла RT на русском

Сегодня, 10 августа, утром в ЧитеРФ два человека погибли и еще один получил увечья, когда на пункте приема металлолома взорвалась ракета С-200 "Ангара", сданная в утиль.

Об этом со ссылкой на управления Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю сообщает by24.org.

Как пишет издание, неизвестные украли ракету в одной из воинских частей и сдали на металлолом. А при разборе завалов спасатели МЧС обнаружили еще два аналогичных боеприпаса, которые каким-то чудом не сдетонировали.

"10 августа года около 10 часов утра на одном из пунктов приема металлов в Железнодорожном районе Читы сдетонировал боеприпас ракеты С-200 "Ангара", в результате чего погибло два человека, еще один госпитализирован, — рассказали журналистам в пресс-службе местного СК. — По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка. По предварительным данным, инцидент произошел, когда работники приемного пункта занимались резкой металла".

Момент взрыва ракеты, обычно применяемой войсками ПВО для поражения самолетов противника, случайно оказался заснят на видеорегистратор автомобиля, проезжавшего недалеко от места ЧП.

Специалисты уточняют, что ЗРК С-200 "Ангара" был принят на вооружение ПВО СССР еще в 1967 году, однако на боевом дежурстве стоит до сих пор. Вес осколочно-фугасной боевой части его ракет — 217 кг. 80 кг из них составляет собственно тротил-гексогеновое взрывчатое вещество. Боевая часть укомплектована 37 тысячами штук поражающих элементов диаметром 9,5 и 7,9 мм.

Напомним, это уже не первый взрыв ракеты в России. Так, в августе 2016-го в Астраханской области проходили международные учения "Ключи от неба", в которых участвовали военные из России, Беларуси, Казахстана и Китая, а после этого пользователи соцсетей троллили падение ракеты на полигоне Ашулук.

Фото, видео: RT на русском