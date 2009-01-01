В России призвали посадить Собчак в тюрьму за слова об украинском Крыме

Валерий Рашкин обратился в Генеральную прокуратуру России с требованием проверить слова Ксении Собчак.

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Ряд российских политиков призвал наказать телеведущую Ксению Собчак за ее слова о том, что Крым остается украинским, несмотря на его аннексию Россией.

Об этом идет речь в материале "Радио Свобода".

"В частности, депутат Государственной думы (нижней палаты парламента России) от Компартии Валерий Рашкин обратился в Генеральную прокуратуру России с требованием проверить слова Ксении Собчак на соответствие российскому законодательству, которое считает оккупированный украинский Крым "частью России". По мнению Рашкина, слова Собчак "оправдывают осуществление действий, направленных на нарушение территориальной целостности России" с точки зрения Москвы, то есть считая Крым "российским", — говорится в сообщении.

Другой депутат Госдумы, председатель фракции собственной партии, так называемой Либерально-демократической, Владимир Жириновский назвал заявление журналистки и телеведущей о Крыме "преступлением" и призвал "посадить" ее на пять лет.

В последние дни Ксения Собчак выступила с рядом заявлений, в которых подчеркивала, что с точки зрения международного права Крым остается частью Украины и Россия оккупировала полуостров незаконно. Но она не выступала с прямыми призывами вернуть Крым Украине. В ответ на критику ее слов, Собчак заявляла, что не нарушала российского закона, который запрещает призывы к "нарушению территориальной целостности России", ибо лишь констатировала факт относительно международно признанного украинского статуса Крыма.

Напомним, ранее в Кремле назвали заявление кандидата в президенты РФ Ксении Собчак по оккупированному Крыму "неправильным по сути и по форме".