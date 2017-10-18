В России прошли пикеты в поддержку крымских татар, опубликованы фото и видео

Активисты в Москве и Питере поясняли, что цель их акции — "не позволить забыть о геноциде крымскотатарского народа.

Об этом сообщается в фотоотчетах о пикетах на аккаунте "Стратегия-18. Петербург в поддержку крымских татар" в Facebook.

"#FreeCrimeanTatars 18.10.2017 г. в Санкт-Петербурге прошли пикеты в поддержку крымских татар в рамках "Стратегии-18", — сообщает координатор акции Ольга Смирнова.

В ходе пикетов, проведенных в самом центре города, напоминалось о неправосудных приговорах Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу, "деле 26 февраля" в целом, а также перечислялись другие примеры репрессий, в частности недавние аресты и обыски, полицейские облавы в Бахчисарае. На многих плакатах давалось подробное объяснение истории репрессий против крымских татар, начиная с депортации 1944 года.

В последние несколько месяцев пикеты в рамках Стратегии-18 проходят и в Москве, так же в самом центре – на Тверской улице. Активисты держали в руках плакаты с требованием прекратить преследование крымских татар, освободить Ахтема Чийгоза, Владимира Балуха, фигурантов "дела Олега Сенцова" и других крымчан.

В разговорах с прохожими активисты в обеих столицах поясняли, что цель их акции — "не позволить забыть о геноциде крымскотатарского народа в советском прошлом, так и не получившем должной оценки, а также — выразить свой протест против лжи и террора в отношении крымских татар в настоящем".

Напомним, Европарламент обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму.

Больше читайте по теме в статье Татьяны Катриченко: Голоса из Крыма: о чем хотят сказать узники оккупационных властей?