Пуски с подлодок и космодрома. В России Путин запустил четыре баллистических ракеты

В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие Ракетных войск стратегического назначения, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов и дальней авиации ВКС РФ.

Запуск ракеты mil.ru

В четверг, 26 октября, в Российской Федерации в рамках тренировки по управлению Стратегическими ядерными силами запустили трис атомных подлодок и одну — с космодрома "Плесецк".

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные министерстве обороны страны.

По словам пресс-секретаря президента, верховного главнокомандующего Владимира Путина — Дмитрия Пескова, российский лидер произвел пуск всех ракет.

"С… космодрома "Плесецк" боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь" по полигону Кура", — отметили в минобороны.

Кроме того, "атомной подводной лодкой Тихоокеанского флота осуществлен залповый пуск двух баллистических ракет из акватории Охотского моря по полигону Чижа (Архангельская область), из акватории Баренцева моря атомной подводной лодкой Северного флота осуществлен пуск баллистической ракеты по полигону Кура".

Спикер утверждает, что "в ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН (Ракетные войска стратегического назначения — Ред.), атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ".

В сентябре стало известно, что в России был проведен испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" стационарного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.

Фото: mil.ru