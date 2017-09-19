Сегодня, 21:48 RSS

В России "путинская ОПГ" уничтожила три ветви власти — блогер

Сегодня, 20:59

В РФ ликвидированы ключевые механизмы демократического государства, сказал Слава Рабинович.

Россия,флаг
Флаг России, иллюстрация УНИАН
Российский финансист и блогер Слава Рабинович заявил, что в РФ путинская организованная преступная группа уничтожила три ветви власти и два ключевых механизма демократического государства.

Об этом аналитик рассказал "Апострофу".

В то же время он уточнил, что по конституции государство состоит из трех ветвей власти, и все они ликвидированы — нет судебной системы, парламента и даже президента с президентской властью.

"Уничтожены даже два ключевых механизма демократического государства — как написано в российской конституции — уничтожены справедливые, честные и демократические выборы, а также уничтожен институт сменяемости власти", — добавил собеседник.

Ранее Слава Рабинович говорил, что при президенте Владимире Путине Россия не производит вообще ничего, кроме традиционного перечня своего сырьевого экспорта, политик устраивает экономическую и финансовую катастрофу для страны.

Теги:  
Россия, путинская ОПГ, Слава Рабинович, власти, ветви власти
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...