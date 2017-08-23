В России рабочий завода "ГАЗ" устроил массовую резню из-за ревности

По данным прессы, руководитель оказывал лаборантке знаки внимания.

Рабочий завода "ГАЗ" в Нижнем Новгороде совершил массовое убийство на почве ревности.

Об этом сообщает Life со ссылкой на в телеграм-канал Mash.

Формовщик приревновал лаборантку к начальнику цеха и набросился на них, когда застал вместе.

Официальный представитель СК также подтвердила РИА Новости версию о ревности. Она сообщила, что при задержании подозреваемый оказал сопротивление полиции и был ранен, ему оказали медицинскую помощь.

По данным прессы, руководитель оказывал лаборантке знаки внимания. После сдачи смены 41-летний формовщик Сергей Барахов отправился в кабинет к начальнику. Там он якобы застал его со своей возлюбленной, и несколькими ударами ножа убил обоих.

Сергея попытались задержать другие мастера, однако, во время схватки один рабочий был убит, еще двое тяжело ранены. Затем Сергей якобы сбежал домой, где его и задержали. По другим данным, он скрывался в цехе, пишет progorodnn.ru, также сообщается, что он пришел на работу пьяный. У начальника цеха осталось двое детей.

Напомним, в центре российского города Сургут мужчина, вооруженный ножом, нападал на прохожих, ранены восемь человек.