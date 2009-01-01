В России растут протестные настроения. "Пороховой бочкой" признан Алтай

В 14 регионах России выросла социально-экономическая напряженность, утверждают эксперты.

Протесты в РФ, иллюстрация. radiosvoboda.org

Об этом свидетельствует доклад, "Индекс социально-экономической и политической напряженности в регионах России", представленный экспертами Комитета гражданских инициатив под руководством экс-министра финансов России Алексея Кудрина, пишет телеканал 24.

Исследование охватывает второе полугодие 2016 года и представляет данные на начало 2017 года.

Наибольшей "пороховой бочкой" признали Алтайский край (красный, высший, уровень). Там выросли сразу три фактора напряженности — социально-экономические, политические риски, а также протестная активность.

"Очень неблагополучная социально-экономическая ситуация сочетается с плохим политическим дизайном и повышенной протестной активностью. С точки зрения социально-экономической оценки регион выглядит очень слабо, там нестабильное руководство и на выборах показана низкая политическая конкуренция", — говорится в докладе.

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Еще в 13 регионах риски также существуют, но они немного меньше — сочетают два из трех факторов риска.

"В трех из них — Бурятии, Кировской области и аннексированном Севастополе — недавно были заменены главы, а еще два — Ивановская и Саратовская области — фигурировали в качестве кандидатов на замену губернаторов во многих экспертных оценках. В регионы риска впервые отнесены Крым и Севастополь, по которым до думских выборов 2017 года не было полного набора оценок", — отмечают эксперты.

В список проблемных регионов отнесли еще Кемеровскую, Омскую, Самарскую, Челябинскую, Астраханскую области, Краснодарский край, а также Москву.

"Актуализации рисков может способствовать то, что в четырёх регионах из "группы риска"— Бурятии, Кировской, Саратовской областях и Севастополе — в сентябре ожидаются губернаторские выборы, причем в Саратовской области параллельно пройдут и выборы в областную думу. Выборы в Законодательное собрание состоятся и в Краснодарском крае", — говорится в докладе.

Напомним, в докладе международной организации Human Rights Watch говорится, что после того, как Владимир Путин пришел к власти, в России наблюдается наибольшее ухудшение ситуации с правами человека. Репрессии в РФ на сегодняшний день достигли пика за весь период после распада СССР.