В России разбился легкий самолет, две жертвы

Инцидент случился вчера днем в Ставропольском крае.

Обломки самолета Скриншот видео с youtube.com

В воскресенье днем, 8 октября, в районе российского поселка Пятигорский (Ставропольский край), погибли два человека.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сведения МЧС.

По данным оперативного дежурного Федерального агентства воздушного транспорта, борт является "единичным экземпляром воздушного судна типа Як-52".

"Самолет принадлежал жителю города Ессентуки", — говорится в статье. На месте трагедии работали 27 спасателей и 10 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в столице Демократической Республики Конго (страна в Центральной Африке) — Киншасе — разбился военно-транспортный самолет Ан-12, погибли все члены экипажа, среди жертв были украинцы.

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