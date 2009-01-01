В России разбился легкий самолет, две жертвы

Инцидент случился вчера днем в Ставропольском крае.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сведения МЧС.
По данным оперативного дежурного Федерального агентства воздушного транспорта, борт является "единичным экземпляром воздушного судна типа Як-52".
"Самолет принадлежал жителю города Ессентуки", — говорится в статье. На месте трагедии работали 27 спасателей и 10 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в столице Демократической Республики Конго (страна в Центральной Африке) — Киншасе — разбился военно-транспортный самолет Ан-12, погибли все члены экипажа, среди жертв были украинцы.
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