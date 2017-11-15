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В России разбился самолет, шесть жертв: названы версии крушения

Сегодня, 09:07

Трагедия произошла сегодня в Хабаровском крае.

самолет,L-410
Самолет L-410, иллюстрация Скриншот видео с youtube.com
В среду, 15 ноября, в России недалеко от села Нелькан (Хабаровский край) при заходе на посадку разбился пассажирский самолет L-410 "Хабаровских авиалиний", погибли шесть человек, выжила девочка, правоохранители рассматривают три версии случившегося.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные представителя администрации населенного пункта.

В то же время он уточнил, что тела погибших извлекли из-под обломков, выживший ребенок находится в больнице, медики оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.

"Среди жертв — пилоты Чумаков и Зуев, а также местные жители Ольга Лапоникова, Анна Лапоникова, Светлана Похомова, Денис Амосов", — говорится в статье. Борт следовал из Хабаровска в Нелькан.

По факту крушения начато дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" уголовного кодекса РФ.

Следствие рассматривает три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил провести внутреннюю проверку в авиакомпании.

Ранее возле российского поселка Экимчан Амурской области разбился легкий самолета — Ан-2, один пилот погиб, а еще один — получил травмы и был госпитализирован, причиной инцидента могла стать неисправность двигателя.

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