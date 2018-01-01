В России разбился учебно-боевой самолет

Инцидент произошел сегодня утром в Воронежской области.

В РФ разбился Як-130 bloknot-voronezh.ru

В четверг утром, 12 апреля, в Воронежской области России разбился учебно-боевой самолет Як-130 авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Борисоглебск.

Инцидент произошел около 9:40 в ходе планового учебно-тренировочного полета, пилоты катапультировались, пишет УНИАН со ссылкой на данные департамента информации и массовых коммуникаций минобороны РФ.

По сведениям ведомства, командир экипажа доложил о возникновении технической неисправности одного из агрегатов машины, препятствующей продолжению полета, после чего руководитель полетов дал команду на катапультирование.

"Оба пилота, летчик-инструктор и курсант, благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет", — утверждают в министерстве.

Напомним, 11 апреля рано утром в российском Хабаровске разбился вертолет Ми-8, на его борту находилось шесть членов экипажа, никто не выжил. Узнать больше о крушении борта можно здесь.