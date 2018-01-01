В России разгорается скандал вокруг ветерана и Путина: появились неожиданные подробности

Прокремлевские журналисты тут же склепали из события "перемогу".

На параде в Сокве охрана Путина жестко оттолкнула ветерана. Reuters

В России охрана президента РФ Владимира Путина жестко оттолкнула ветерана ВОВ, который попытался подойти к российскому лидеру во время торжественных мероприятий по поводу Дня Победы

Впрочем, прокремлевские журналисты тут же склепали из события "перемогу": мол, это охрана плохая (но исключительно по работе), а сам Путин – наоборот, тут же кинулся спасать ветерана.

Как написал журналист кремлевского пула газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Смирнов в своем Twitter: "Один из ветеранов, приглашенных на церемонию, захотел лично подойти к президенту — ну, наверное, пожать ему руку, засвидетельствовать свое почтение, но охрана не пропустила. Так вот, президенту это категорически не понравилось, и он взял этого человека с собой. И вот они уже вчетвером — президент России, президент Сербии, премьер-министр Израиля и ветеран Великой Отечественной войны вместе подошли к монументу Неизвестного солдата, возлагали венки, возлагали цветы".

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков так прокомментировал ситуацию с охраной и ветераном радиостанции "Говорит Москва": "Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь".

А вот Telelgram-канал Mash обратился внимание на интересную деталь: оказывается, сегодняшняя встреча ветерана (которого толкнули ФСОшники) и Путина на параде Победы была не первой. И в доказательство выложили фото предыдущих встреч:

Telelgram-канал Mash

Нельзя с уверенностью утверждать, что спасение было подставным, однако невольно вспоминается, как Путин вместо пострадавших в Кемерово посетил в больнице сотрудника "Росгвардии".

Ранее "министр "ДНР" отдал честь собаке". В Донецке на Параде Победы произошел конфуз, появилось видео. В захваченном городе в мероприятии террористов приняло участие животное.

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