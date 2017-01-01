В России разгорается скандал вокруг видео с танцами полуголых курсантов

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1 / 3 Кадры из клипа курсантов Ульяновского института гражданской авиации (Скриншот)

Жириновский выступил в поддержку курсантов летного училища Ульяновска за танцы в полуобнаженном виде.

В России разгорается скандал вокруг курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые сняли смелый клип-пародию на композицию "Satisfaction" Benny Benassi.

На видео молодые люди в трусах и фуражках танцуют под знакомую мелодию, что вызвало гнев руководства института, которое пригрозило студентам "самыми серьезными выводами".

В свою очередь губернатор Ульяновской области Сергей Морозов приказал создать комиссию для проверки обстоятельств появления скандального ролика.

"В специальную комиссию войдут представители Минтранса РФ и Росавиации, которые проверят, как осуществляется педагогическая работа с курсантами, кто выложил ролик и кто принял участие в танцах", — пояснил секретарь губернатора, сообщает "Интерфакс".

На сайте Федерального агентства воздушного транспорта РФ сообщается, что ко всем причастным к этому "безнравственному эпизоду" как среди руководства института, так и курсантов будут приняты самые жесткие меры дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения и отчисления.

Как объяснил "Медузе" один из курсантов УИГА, видео снято в одном из трех общежитий института. Ролик, очевидно, вдохновлен аналогичным видео, снятым в 2015 году британскими военными.

Ролик курсантов стал вирусным. Один из крупнейших пабликов "ВКонтакте" MDK закрепил видео на стене, только эту копию за одни сутки посмотрели 2,5 миллиона раз, копии в других пабликах совокупно набрали не менее полутора миллионов просмотров.

"Медуза" пообщалась с несколькими студентами УИГА, они заявили, что на ролик среди учащихся в вузе была "в основном, позитивная реакция".

"Никто не считает это чем-то ужасным", — сообщил один из студентов. Курсант, снявшийся в ролике (он попросил не называть настоящего имени, только псевдоним — Майкл Столыхин), заявил "Медузе", что "не ожидал, что будет столько хайпа". "Думал будет все на локальном уровне. Как говорится, "хайпанем немножечко", — сказал Столыхин. — Хотя и очень приятно, что на МДК нас закрепили в начале страницы, и мы набрали много просмотров. Только руководство не оценило, хоть мы так старались". Он добавил, что съемки не заняли много времени: "Пару раз прогнали, все четко, быстро было".

В то же время поддержали курсантов студенты сельхозтехникума той же области, которые создали собственное БДСМ-видео.

Вместе с тем известный российский поэт "Орлуша" написал стих в защиту разгулявшихся студентов.

Кроме того, курсанты МЧС России также выпустили клип на песню "Satisfaction". Соответствующее видео было опубликовано на YouTube.

А скандальный лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил в поддержку курсантов летного училища Ульяновска за танцы в полуобнаженном виде и заявил, что для общей пользы в высших учебных заведениях можно было бы организовывать "танцевальную паузу".

"Я требую немедленно прекратить любые гонения на этих молодых людей. Это их досуг, это их общежитие. Они что делали? Они танцевали. Ребята танцуют, им 17-18 лет, они молоды. Форма одежды тоже нормальная: жарко там, топят хорошо, +25°С. Что они будут потеть. Это их общежитие, это их дом, никто не имеет право туда подглядывать", — сказал Жириновский журналистам.

Напомним, ранее в РФ школьники и депутат Госдумы спели пропагандистскую песню о Путине.