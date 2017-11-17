В России решили отправить в запас военных с "брюшком"

Военных с четвертой степенью ожирения уволят, с третьей — "уберут подальше от передовой", назначив на другие должности.

Минобороны России решило отстранить от службы военных, страдающих ожирением.

Об этом сообщил источник в ведомстве, пишет РИА Новости.

По его словам, соответствующая директива уже разослана по всем частям.

"Да, это правда. Была такая директива — всем доведена под роспись. Считаю, что это своевременное решение", — сказал собеседник агентства.

Стоит отметить, что российские СМИ ранее сообщали, что военнослужащих с ожирением проверят на пригодность к службе.

По информации агентств, военных с четвертой степенью ожирения уволят, а тех, кто имеет третью степень, "уберут подальше от передовой", назначив на другие воинские должности.

Согласно расписанию болезней, граждане, имеющие четвертую степень ожирения, полностью освобождаются от призыва и воинской обязанности. Имеющие третью степень в случае безуспешного лечения зачисляются в запас, но могут служить по контракту.

По данным Минздрава, в России 55% мужчин и 60% женщин страдают ожирением, а за последние 10 лет число таких мужчин увеличилось в два раза.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал, как мафиозная группа "повара Путина" разворовывала оборонзаказ РФ.