В России резко ответили на заявление президента Чехии по Крыму: это не сделка

Экс-советник Путина напомнил о международных обязательствах России перед Украиной.

В России отреагировали на

Так, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что "Россия не намерена никому платить за Крым", пишет Интерфакс.

По его мнению, позицию президента Чехии по принадлежности Крыма можно приветствовать, но ставить вопрос о некой компенсации неправильно.

"Заявление президента Чехии Милоша Земана, признавшего, по сути, присоединение Крыма к России свершившимся фактом, можно только приветствовать. Однако его предложение выплатить Украине компенсацию в какой-либо форме не выдерживает никакой критики", — сказал Слуцкий.

"Крым — это не предмет торга или сделки. Воссоединение полуострова с РФ произошло на основе прямого волеизъявления его народа, господин президент, а не путем какой-то купли-продажи", — заявил российский депутат.

Между тем, экс-советник президента РФ Андрей Илларионов считает, что Крым и оккупированная территория Донбасса принадлежит Украине, ведь нет ни одного международного документа, который свидетельствовал бы об обратном, пишет "Обозреватель".

"...нет ни одного международно-правового документа, который бы утверждал что-либо другое; о нерушимости границ Украины речь идет и в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией, который действует по сей день", — отметил эксперт.

Он также отметил, что Россия сама считает действительными документы, в которых четко обозначена принадлежность данных территорий Украине.

"Поэтому вопрос о том, кому принадлежит Крым, Севастополь, Донбасс является даже нелепым, потому что в настоящее время нет ни одного международно-правового документа, который бы утверждал что-либо другое, кроме того, что эти территории принадлежат Украине, включая и нынешние российские власти", — подчеркнул эксперт.

Он также напомнил о "главном принципе, по которому определяется принадлежность той или иной территории к тому или иному государству, сформулирована после Второй мировой войны". "По итогам этого безмерного кровопролития, а также по итогам кровопролития Первой мировой войны выдающиеся умы человечества сформулировали абсолютно консенсусную однозначную позицию: границы в Европе, а также в остальном мире, должны быть неизменными", — сказал Илларионов, добавив, что принцип неизменности границ был положен в основу ООН "в качестве ведущего принципа".

Эксперт назвал лишь некоторые из множества международных документов, в которых был зафиксирован принцип неизменности границ.

Как сообщалось ранее, 10 октября Милош Земан в ПАСЕ заявил, что считает аннексию Крыма Россией "завершенным делом".

"По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины — или в финансовой форме, или нефтью и газом", — заявил он.