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В России рухнул транспортник, погиб военный: названа возможная причина крушения

Сегодня, 11:45

Авиакатастрофа произошла сегодня рано утром под Саратовом.

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Место происшествия Скриншот
Во вторник рано утром, 30 мая, под российским Саратовом на аэродроме Балашов рухнул военно-транспортный самолет Ан-26, погиб один боец, еще пять — пострадали.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные департамента информации и массовых коммуникаций минобороны РФ.

Агентство уточнило, что по факту авиакатастрофы Следственный комитет возбудил уголовное дело, там же сообщили, что авария "могла произойти в связи с отказом одного из двигателей".

"… в 05:40 в ходе проведения учебно-тренировочного полета при заходе на посадку на аэродром Балашов в Саратовской области самолет не выдержал параметры снижения и ушел ниже глиссады (угла посадки). При посадке самолет загорелся", — отметили в министерстве.

По его данным, на борту находились шесть членов экипажа. "Пострадавшим военнослужащим оказывается вся необходимая медицинская помощь… Для установления причин к месту происшествия вылетела специальная комиссия министерства обороны", — говорится в статье.

Напомним, в конце 2016 года в Черное море упал самолет минобороны РФ Ту-154, он летел из Москвы в Сирию. На борту находились 92 человека. Позже были найдены все самописцы лайнера. В апреле 2017-го эксперты назвали причину крушения борта.

Видео: LIFE | Новости

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Россия, самолет, крушение, катастрофа, авиакатастрофа, Ан-26, жертва, пострадавшие
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