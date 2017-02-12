В России рухнул вертолет, на борту находились пять человек, в том числе высокий экс-чиновник

Вертолете Robinson мог совершать несанкционированный полет.

Вертолет упал в Телецкое озеро и затонул. bloknot.ru В России на Алтае потерпел крушение вертолет Robinson, на борту предположительно находились 5 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета, пишет ТАСС.

По данным ведомства, вертолет потерпел крушение в 20.00 (15.00 по киевскому времени) в Турочакском районе. О происшествии сообщили очевидцы. По их словам, вертолет упал в Телецкое озеро и затонул.

Позже в региональном управлении МЧС подтвердили, что вертолет не выходит на связь. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте начало проверку.

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника видели, как погасли бортовые огни вертолета, рассказал глава администрации района Владислав Рябченко.

"Сотрудники заповедника видели, как примерно в километре от берега над озером у вертолета погасли огни. Они первыми и подали сигнал в спасательные службы. Завтра мы ожидаем борт из города Барнаула со специалистами профильных ведомств, озеро сейчас не подо льдом", — сказал он.

Источник агентства в службах транспортного надзора региона сообщил, что речь идет о вертолете марки Robinson, который мог совершать несанкционированный полет.

"По предварительным данным, соответствующие службы не были уведомлены о полете и маршруте, таким образом, полет был несанкционированным", — сказал собеседник "Интерфакса".

Он сообщил, что вертолет рухнул в воду на взлете. "Предварительно, группа отдыхающих из пяти человек решили полетать над озером, но на взлете что-то пошло не так и вертолет рухнул в воду. Эта информация проверяется", — сказал источник.

Кроме того, РИА Новости сообщают со ссылкой на источник, что на борту потерпевшего крушение вертолёта мог находиться бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных.

"На борту вертолёта находились пять человек, в том числе бывший чиновник и бизнесмен Анатолий Банных", — сказал он.

По его словам, перед крушением вертолёт приземлялся на кордоне Кокши.

Напомним, 16 января Boeing 747 упал под Бишкеком возле аэропорта на дачный поселок, погибли десятки человек. Позже первый вице-премьер правительства Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев сказал, что борт мог погибнуть из-за ошибки пилотов.

фото: bloknot.ru