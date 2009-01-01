В России рушатся отношения Кремля с региональными правительствами — западные СМИ

Только 14 из 83 регионов РФ посылают в Москву больше денег, чем получают посредством субсидий, отметил Джармас.

Флаг России, иллюстрация Reuters

рушатся отношения Кремля с региональными правительствами, угрожая централизованному авторитету, на котором держится правление президента страны

Об этом говорится в статье Кристофера Джармаса в The Washington Post, пишет InoPressa.

В то же время автор уточнил, что экономика России вступает в четвертый год трудностей.

"Падение мировых цен на нефть и санкции вредят российской экономике, однако она пребывает в стагнации с 2013 года… в октябре 2016 года даже минэкономразвития государства признало, что уровень жизни россиян едва ли улучшится до 2035 года", — отметил аналитик.

По его мнению, хотя Международный валютный фонд прогнозирует скромный рост экономики РФ в 2017 году (после сокращения на 3,7% в 2015 году и на 0,6% в 2016-м), напряженность федерального бюджета настраивает периферию против центра.

"Российские региональные правительства готовятся держаться за свои доли съеживающегося федерального пирога. В августе самарский губернатор Николай Меркушкин предупредил граждан, что региону понадобится бороться за каждый рубль из федерального бюджета", — добавил тот.

"В сентябре центральное правительство внедрило план увеличения с 2 до 3% доли поступления от 20-процентного подоходного налога в федеральный бюджет. Это даст Москве больше денег, чтобы отправить в нуждающиеся регионы", — написал Джармас.

При этом всего 14 из 83 регионов РФ посылают в столицу больше денег, чем получают посредством субсидий. "Так что этот подход будет означать узкие, но глубокие убытки для более богатых регионов", — считает автор.

"Президент Татарстана Рустам Минниханов публично высмеял план как "глупость"… "Упаси бог добиться роста бюджетных доходов — сейчас же вылетишь из федеральных программ по субсидиям", — посетовал губернатор Калуги. Губернаторы Калининграда и Ульяновска призвали Кремль передать регионам больше исполнительной власти", — сообщил он.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко говорил, что 70% бюджета России создается через нефть и газ, без этой "помощи" страна начнет разваливаться экономически.