Сенцов объявил бессрочную голодовку, пока Путин не выполнит его требование

Режиссер сказал, что готов умереть, если требование не будет выполнено, отметил его адвокат.

В России Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку Reuters

Незаконно осужденный в Российской Федерации украинский режиссер Олег Сенцов с понедельника, 14 мая, объявил бессрочную голодовку.

Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ, говорится в заявлении Сенцова, которое "Громадському" предоставил его адвокат Дмитрий Динзе.

По данным издания, адвокат нашего соотечественника предупредил подзащитного о всех возможных последствиях, в частности, необратимых для его здоровья из-за прекращения употребления пищи, однако режиссер сказал, что готов умереть, если требование не будет выполнено.

Стоит отметить, что раньше срока покинуть российскую тюрьму внесудебным путем, Согласно Конституции РФ, можно только благодаря помилованию, которое может совершить только президент России Владимир Путин. В декабре 2016 года он отказалася помиловать самого Олега Сенцова, ответив на просьбу российского режиссера Александра Сокурова "По-русски и по-христиански мы действовать в этой ситуации не сможем без решения суда".

В России Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку Скриншот с hromadske.ua

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского гражданского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры - режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Позже незаконно осужденный написал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы.

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