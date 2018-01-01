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В России сестры хладнокровно разрубили топором котенка: видео 18+

Вчера, 23:33

Убийство беззащитного животного сопровождалось заливистым смехом.

цувасм
Россиянка хладнокровно ударила топором по беззащитному котенку Скриншот из видео
В Алтайском крае 16-летняя местная жительница разрубила топором котенка, а ее сестра записала происходящее на видео и опубликовала в соцсети.

Несовершеннолетняя россиянка сначала держит в руках мяукающего черно-белого котенка, затем кладет его на колоду для рубки дров и хладнокровно с громким хохотом наносит по животному несколько ударов топором. Видео опубликовано в YouTube.

Бездыханное тело котенка малолетняя россиянка дорезает ножом, опять-таки сопровождая свои чудовищные действия смехом.

Журналисты российских СМИ выяснили, что сестры с родителями проживают в селе Михайловка Бурлинского района. После резонанса в связи живодерскими действиями девушки вся семья удалила аккаунты в соцсетях.

Напомним, в России в селе Старое Сляково Республик Татарстан произошло зверское убийство 33-летнего мужчины. Его убила собственная супруга, затем расчленила тело и удобрила им кабачки на огороде.

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Россия, котенок, сестры, топор, разрубили, живодеры
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