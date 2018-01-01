В России школьница стала изгоем из-за издевательств над инвалидом: видео

Девушка снимала избиение мальчика на телефон, а затем пыталась пиариться на трагедии.

Маша хотела прославиться на избиении инвалида Фото: скрин видео Telegram-канал Mash

В российском городе Покров Владимирской области 15-летняя школьница Маша снимала видео избиение своими друзьями семиклассника-инвалида Кирилла Трусова, однако теперь родители не могут ее устроить в школу.

Как сообщил на своей странице в Facebook российский Telegram-канал Mash, девушка стала изгоем в своем городе.

Маша была вынуждена покинуть школу, в которой училась ранее, из-за инцидента с жестокой расправой над мальчиком-инвалидом. Теперь ее пытаються устроить в любую другую городскую школу, однако родители выступают категорически против такой одноклассницы для своих детей.

Отмечается, что жестокую школьницу не хотят принимать даже в учебные заведения близлежащих сел. Родителям отказали абсолютно везде.

Авторы материала подчеркивают, что причиной безжалостного поведения Маши стало желание стать знаменитостью. И теперь она в городе действительно известная персона.

Напомним, в одной из школ Ломоносовского района Ленинградской области РФ правоохранительный органы начали следствие в связи с распространением видео, на котором сверстники избивают шестиклассника за его украинское происхождение, обзывая "хохлом".

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