В России школьница стала изгоем из-за издевательств над инвалидом: видео

Девушка снимала избиение мальчика на телефон, а затем пыталась пиариться на трагедии.
Как сообщил на своей странице в Facebook российский Telegram-канал Mash, девушка стала изгоем в своем городе.
Маша была вынуждена покинуть школу, в которой училась ранее, из-за инцидента с жестокой расправой над мальчиком-инвалидом. Теперь ее пытаються устроить в любую другую городскую школу, однако родители выступают категорически против такой одноклассницы для своих детей.
Отмечается, что жестокую школьницу не хотят принимать даже в учебные заведения близлежащих сел. Родителям отказали абсолютно везде.
Авторы материала подчеркивают, что причиной безжалостного поведения Маши стало желание стать знаменитостью. И теперь она в городе действительно известная персона.
Напомним, в одной из школ Ломоносовского района Ленинградской области РФ правоохранительный органы начали следствие в связи с распространением видео, на котором сверстники избивают шестиклассника за его украинское происхождение, обзывая "хохлом".
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