В России внезапно скончался режиссер сериалов "Крот" и "Агент национальной безопасности"

Эрнест Ясан попал в серьезное ДТП 27 апреля.

Эрнест Ясан умер на 83-ем году жизни lenfilm.ru

В Санкт-Петербурге 10 мая на 83-ем году жизни скончался известный режиссер Эрнест Ясан, автор многих фильмов и сериалов.

Информацию о смерти Ясана подтвердили на киностудии "Ленфильм".

Отмечается, что Ясан попал в серьезное ДТП 27 апреля. Он получил множественные переломы и сотрясение мозга. Режиссер оставался в реанимации.

О дате и времени прощания с Эрнестом Ясаном будет сообщено позднее.

Ясан с 1966 года работал на киностудии "Ленфильм". Является режиссером фильмов "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Сон в руку, или Чемодан", "Нечистая сила", нескольких серий сериалов "Крот", "Агент национальной безопасности" и других.

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