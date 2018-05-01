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В России внезапно скончался режиссер сериалов "Крот" и "Агент национальной безопасности"

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Эрнест Ясан попал в серьезное ДТП 27 апреля.

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Эрнест Ясан умер на 83-ем году жизни lenfilm.ru
В Санкт-Петербурге 10 мая на 83-ем году жизни скончался известный режиссер Эрнест Ясан, автор многих фильмов и сериалов.

Информацию о смерти Ясана подтвердили на киностудии "Ленфильм".

Отмечается, что Ясан попал в серьезное ДТП 27 апреля. Он получил множественные переломы и сотрясение мозга. Режиссер оставался в реанимации.

О дате и времени прощания с Эрнестом Ясаном будет сообщено позднее.

Ясан с 1966 года работал на киностудии "Ленфильм". Является режиссером фильмов "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Сон в руку, или Чемодан", "Нечистая сила", нескольких серий сериалов "Крот", "Агент национальной безопасности" и других.

В России внезапно скончался известный режиссер Михаил Угаров.

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Теги:  
Эрнест Ясан, режиссер, Крот, Агент национальной безопасности
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