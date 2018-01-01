В России скончался знаменитый писатель Владимир Войнович

Причиной смерти Владимира Войновича стал сердечный приступ.

Скончался Владимир Войнович УНИАН

В России на 86-ом году жизни умер знаменитый писатель драматург и поэт Владимир Войнович

Как сообщила подруга писателя Юлия Пессина, причиной смерти Войновича стал сердечный приступ.

"Только сейчас позвонили: 2 часа назад умер Володя Войнович. Сердечный приступ, скорая не успела...", — написала она в Facebook.

Войнович является автором ряда знаменитых произведений: "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Москва 2042" и "Портрет на фоне мира".

В 1980 году был выслан из СССР, а также лишен гражданства, которое ему вернули только в 1990 году.

Войнович принимал активное участие в правозащитной и диссидентской деятельности, до последних дней выступал с заявлениями на актуальные политические темы.

Напомним, Войнович заявлял о том, что Владимир Путин потерпел поражение в борьбе за русский мир в восточной Украине, он подчеркивал, что аннексированный Крым Россия не переварит и Украину не победит, а также предрекал распад России.

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