СМИ России начали бойкот Госдумы из-за скандала с домогательствами

Парламентский комитет по этике посчитал, что трогание депутатами журналисток за промежность не нарушает поведенческих норм.

В поведении депутата Слуцкого не увидели ничего предосудительного.

Одно из крупнейших СМИ России, РБК, объявило о решении отозовать всех работающих в Госдуме России журналистов в знак протеста против скандального решения комиссии по этике Думы.

Последняя 21 марта рассмотрела жалобы журналистки "Русской службы Би-би-си" Фариды Рустамовой, замредактора RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсера "Дождя" Дарьи Жук на домогательства со стороны депутата Леонида Слуцкого и в итоге пришла к выводу, что поведение в Слуцкого отсутствуют "нарушения поведенческих норм".

"Этим решением комитет по этике, по сути, признал нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу", — заявила один из руководителей объединенной редакции Елизавета Голикова. Напомним, Фарида Рустамова заявила, что Слуцкий вел себя непристойно, пытался ее трогать и "провел рукой, внутренней частью ладони, по [ее] лобку вверх". Обвинения против депутата подтверждаются имеющегося у Рустамовой аудиозаписью разговора. Другие новости мира "Я тебе твои очки в ж*пу запихну": под Москвой вспыхнул народный бунт, дело дошло до ОМОНа. Видео

С аналогичными обвинениями выступили заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер "Дождя" Дарья Жук. Котрикадзе рассказала, что столкнулась с неприличным поведением политика, когда приглашала его в эфир, а журналистка — в его кабинете..

"На мои СМС (с приглашением в эфир) он отвечал, что придет в студию, только если я с ним поужинаю. Когда он пришел на эфир, он пытался поцеловать меня в губы и потрогать за ягодицы", — заявила продюссер.

Сам Слуцкий назвал слова журналисток "бредом" и заявил, что оставляет за собой право подать в суд за обвинения в домогательствах к журналисткам. В партии ЛДПР заявили о том, что телеканал "Дождь" необходимо лишить аккредитации и не пускать в парламент.