В России сносят лаборатории, в которых могли изготавливать "Новичок"

В Шиханах институт органической химии состоит всего из нескольких корпусов.

Отравленные Сергей и Юлия Скрипали Фото: Sky News

В городе Шиханы Саратовской области филиал Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии сносит свои корпуса, сообщил глава ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов.

"ГосНИИОХТ — это институт, который сейчас, после завершения программы уничтожения химоружия, уничтожает сам себя. Сейчас там идёт снос корпусов, весь строительный мусор проходит через высокотемпературные печи. Обожженный мусор складируется на специальном полигоне. Это все проводится с целью очистки территории института для последующего развития там какого-то нового производства", — рассказал он РИА "Новости".

В настоящее время в институте работает 200 жителей Шихан. Сам институт состоит всего из нескольких корпусов. Снос зданий производится потому, что в них велась работа с ядовитыми веществами и использовать помещения для чего-то ещё больше нельзя. Однако территория института может использоваться для развития новых производств.

"Я думаю, что руководство института совместно с федеральными структурами найдет возможность для дальнейшего использования территории института для других целей", — сказал Татаринов.

Это Шиханы в Саратовской области, где, по мнению британских СМИ, производилось отравляющее вещество "Новичок". Город закрытый. Для его посещения россиянам требуется разрешение, согласованное с ФСБ, а иностранцам въезд сюда вообще запрещён. #Skripal pic.twitter.com/8mjBgysmBo — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) April 27, 2018





Ранее The Times писала о том, что разведка Великобритании считает, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было изготовлено в Саратовской области РФ в городе Шиханы.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин. Позже более 20 стран-партнеров Британии, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.

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