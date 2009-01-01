20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель РФ при ООН Чуркин, сообщили в МИД России.

Виталий Чуркин Reuters

Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило о смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина

Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

"МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН В.И.Чуркин", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о новом интернет-меме "Сердечный приступ рака", характеризующем внезапную смерть высокопоставленных российских офицеров, боевиков и военных преступников, имеющих отношение к агрессии РФ на Донбассе, которые умерли при достаточно странных обстоятельствах.