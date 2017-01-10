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В России сорвался очередной тендер на строительство Керченского моста

Сегодня, 10:12

Тендер на строительство подходов к мосту в оккупированный Крым сорвался.

Керчь, мост, строительство
Строительство Керченского моста, иллюстрация. most.life
Российское федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) не смогло определить генподрядчика по строительству железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив, потому что не получило ни одной заявки.

Об этом следует из материалов на портале госзакупок, пишет РИА Новости.

"Росжелдор" планировал определить генподрядчика по итогам запроса предложений, объявленного в конце прошлого года. Срок исполнения контракта — ноябрь 2019 года. Максимальная цена контракта — 16,9 миллиарда рублей. Заявки принимались по 9 января.

"По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. Запрос предложений признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 19 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ", — говорится в документах.

В пресс-службе Минтранса РФ сообщали, что сроки работ по строительству железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив остаются неизменными.

Ранее российское издание КоммерсантЪ писало, что сроки строительства моста через Керченский пролив с территории России в оккупированный Крым могут измениться, поскольку уже дважды не удалось определить генерального подрядчика по строительству железнодорожных подходов к мосту, из-за отсутствия заявок.

Источники издания отмечали, что основной проблемой является низкая стоимость контракта.

Стоит отметить, что 1 декабря, российский президент Владимир Путин заявил, что строительство моста в оккупированный Россией Крым, который он назвал "важнейшим объектом общенационального значения", — идет по графику.

В то же время, 23 декабря, во время большой пресс-конференции Путин также говорил о строительстве Керченского моста.

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Керчь, мост, строительство, тендер, отмена, заявка, Росжелдор, железная дорога, Россия
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