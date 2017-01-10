В России сорвался очередной тендер на строительство Керченского моста

Тендер на строительство подходов к мосту в оккупированный Крым сорвался.

Строительство Керченского моста, иллюстрация. most.life

Российское федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) не смогло определить генподрядчика по строительству железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив , потому что не получило ни одной заявки.

Об этом следует из материалов на портале госзакупок, пишет РИА Новости.

"Росжелдор" планировал определить генподрядчика по итогам запроса предложений, объявленного в конце прошлого года. Срок исполнения контракта — ноябрь 2019 года. Максимальная цена контракта — 16,9 миллиарда рублей. Заявки принимались по 9 января.

"По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. Запрос предложений признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 19 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ", — говорится в документах.

В пресс-службе Минтранса РФ сообщали, что сроки работ по строительству железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив остаются неизменными.

Ранее российское издание КоммерсантЪ писало, что сроки строительства моста через Керченский пролив с территории России в оккупированный Крым могут измениться, поскольку уже дважды не удалось определить генерального подрядчика по строительству железнодорожных подходов к мосту, из-за отсутствия заявок.

Источники издания отмечали, что основной проблемой является низкая стоимость контракта.

Стоит отметить, что 1 декабря, российский президент Владимир Путин заявил, что строительство моста в оккупированный Россией Крым, который он назвал "важнейшим объектом общенационального значения", — идет по графику.

В то же время, 23 декабря, во время большой пресс-конференции Путин также говорил о строительстве Керченского моста.